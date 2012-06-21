З 16 грудня в Данії почали діяти жорсткі обмежувальні заходи, введені владою, щоб уповільнити поширення коронавірусної інфекції.
З середи в королівстві закриті установи культури. Сфера громадського харчування працює за системою «замовлення на винос». Школярі з 5 класу, а також студенти перейшли на дистанційне навчання. Крім того, діти будуть відправлені на дострокові канікули, які в цьому році триватимуть довше звичайного.
Нагадаємо, що такі обмеження діяли в деяких муніципалітетах Данії. Однак влада вирішила поширити їх на всю країну.
«Ситуація стала серйозною. Коронавірус поширюється в Данії. Кількість випадків захворювання занадто висока, кількість госпіталізацій зростає. І тому ми поширюємо частковий локдаун на всю країну», – заявив міністр транспорту Бенні Енгельбрехт.
За весь період пандемії в Данії підтверджено понад 116 тисяч випадків коронавірусу, помер 961 людина.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»