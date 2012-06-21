Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр

У Сомерсеті в Англії, британський пенсіонер, який побажав залишитися невідомим, знайшов 2300-річну давньогрецьку корону, упаковану у зім'яті газети в старій картонній коробці під своїм ліжком.

Як повідомляє Daily Mail, що взяла інтерв'ю у чоловіка, у нього було багато речей, залишених йому його дідом, який був досвідченим мандрівником і колекціонером.

«Я успадкував від нього досить багато речей, я просто відклав їх майже на десять років і насправді нічого про них думав», – розповів літній чоловік про випадкову знахідку Daily Mail.

Золотий вінок ручної роботи, зроблений з чистого золота, в діаметрі має понад 20 сантиметрів і важить близько 100 грамів (майже 11 унцій, менше одного фунта).

«Я знав, що мій дід багато подорожував у 1940-х і 50-х роках, і він проводив час в північно-західній прикордонній зоні, де бував Олександр Великий, тому, можливо, він отримав золотий вінок, коли був там», – сказав чоловік. «Але він ніколи мені нічого не розповідав про цей вінок».

Вважається, що корону виготовили в Північній Греції, що відноситься до елліністичного періоду, який припав на смерть Олександра Македонського в 323 році до нашої ери і виникнення Римської імперії в битві при Акції в 31 році до нашої ери. Ця вирішальна битва між флотами Марка Антонія й Октавіана завершила громадянські війни у Римі. Повідомляється, що корона коштує від 100 000 до 200 000 фунтів стерлінгів.

Важко простежити точне походження корони, оскільки у неї немає документів, але, оскільки вона була виявлена зі слідами бруду, вважається, що її могли переховувати в землі в якийсь період часу.

«Відомо, що такі золоті вінки складно датувати», – кажуть вчені. «Стилістично він належить до групи розріджених вінків, що датуються елліністичним періодом, форма вінка вказує на те, що його виготовили ювеліри в Північній Греції».

Корони, подібні до тієї, що була виявлена, зазвичай зображають гілки лавра, мирта, дуба або оливкових дерев. Усі вони символізували ідеали і звичаї стародавньої Греції, такі як мудрість, тріумф, родючість, світ і честь.

Такі тендітні корони, як правило, носили в особливих випадках або присвячували богам і в давні часи клали в якості підношень на могили аристократів.