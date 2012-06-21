Майже в усіх містах України засяяли новорічні ялинки, створюючи святковий настрій для місцевих жителів. УНН склав рейтинг зелених красунь та визначив, де ж встановили найвищу ялинку в Україні.
Так, найвищою ялинкою, заввишки 36,7 м, цього року, як і минулого року, стала ялинка у Харкові, побивши свій минулорічний рекорд на 70 сантиметрів.
Друге місце посіла новорічна красуня у Чернівцях, сягнувши 30 метрів. У Чернівецькій міській раді УНН розповіли, що ялинка цього року жива та була привезена із карпатських лісів.
На третьому місці, за рейтингом УНН, опинилися ялинки Києва, Рівного та Луганська. Всі три новорічні дерева мають висоту 26 метрів.
За даними місцевих ЗМІ, в Сімферополі, на території окупованого Криму, головна ялинка сягнула 23 метрів.
Найпопулярнішою висотою обласних ялинок цього року стала висота 20 метрів. Такі ялинки уже стоять у Львові, Кропивницькому, Одесі, Ужгороді, Запоріжжі, Херсоні та Луцьку.
До того ж, УНН розповіли, що ялинка в Одесі минулорічна, штучна, і прикрасили її минулорічними прикрасами.
18-метрові зелені красуні стоять на головних площах Житомира, Чернігова, Тернополя, Маріуполя, Миколаєва та Івано-Франківська. І, водночас, такі новорічні дерева є найнижчими у рейтингу.