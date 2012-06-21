Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавріліце під час зустрічі 28 серпня підписали Протокол між Кабінетом Міністрів України і Урядом Молдови про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю.

За словами Дениса Шмигаля, зміни до угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів.

«Це велика зміна в торгових відносинах. Перехід на ці правила походження товарів об’єднує українську й молдовську Угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер ми поєднуємо торгові режими усіх держав Асоційованого тріо між собою та з ЄС», — відзначив Прем’єр-міністр України.

Глава українського Уряду зауважив, що система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі.

«Цей протокол є ще одним кроком до виходу країн Асоційованого тріо з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки», — підкреслив Денис Шмигаль.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавріліце зазначила, що Протокол підтверджує готовність сприяти торговельним відносинам між обома країнами, зокрема на шляху європейської інтеграції.