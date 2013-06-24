Департамент захисту критичної інфраструктури Адміністрації Держспецзвʼязку підготував «Щорічну оцінку ризиків і загроз критичній інфраструктурі національного рівня». Документ презентували та обговорили на робочій нараді за участі представників секторальних та функціональних органів, зокрема Генштабу, Служби безпеки України, ДСНС, Міністерства енергетики, Мінінфраструктури, Мінстратегпром та інших. Пропозиції, надані залученими сторонами, будуть враховані та додані до документа.

Фахівці департаменту наголошують, що держава зараз має обмежений ресурс, тому його потрібно максимально ефективно використати для протидії тим загрозам, які на сьогодні є найбільш актуальними. Саме тому вони залучили до роботи представників секторальних та функціональних органів, які найкраще знають специфіку свого напрямку. Спільні зусилля дають найкращий результат.

Відповідно до Закону України «Про критичну інфраструктуру» та розпорядження Кабміну «Про затвердження Національного плану захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури» щорічна оцінка має бути готова до 1 грудня. Документ під час дії режиму воєнного стану не є публічним.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України визначена Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України. Уповноважений орган координує діяльність суб'єктів національної системи захисту, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

Також уповноважений орган є держателем та адміністратором Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, який є важливим інструментом для координації процесу захисту критичної інфраструктури України. Він діє з метою узгодження дій суб’єктів національної системи захисту критичної інфраструктури, запровадження обміну інформацією між суб’єктами захисту, створення єдиної бази даних щодо загроз і вразливостей, забезпечення паспортизації та захисту обʼєктів критичної інфраструктури та здійснення оцінки стану їхньої захищеності.