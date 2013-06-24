У січні — квітні 2023 року з держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 155,9 млрд грн, зокрема у квітні — 38,7 млрд гривень.

За ці кошти було забезпечено: 90,6 млрд грн (у квітні 22,7 млрд) — виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду; 33,1 млрд (7,4 млрд) — соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини; 23,7 млрд (6,5 млрд) — підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам; 8 млрд грн (2 млрд) — соціальний захист дітей та сім’ї; 0,5 млрд грн (0,2 млрд) — соціальний захист осіб з інвалідністю.

«Держава виконує взяті на себе зобов’язання та надає комплексну, ефективну й адресну підтримку громадянам. Мінфін активно бере участь у розробленні заходів, спрямованих на підвищення якості життя соціально незахищених верств населення. Ми вдячні всім нашим партнерам за надання донорських коштів, що посилюють спроможність державного бюджету в частині забезпечення соціальних видатків», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.