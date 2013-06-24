Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо змін до державного замовлення в українських закладах освіти.

«Повномасштабна війна змінила ринок праці в Україні. Нині наша держава потребує більше фахівців у медичній та соціальній галузях. Їхня підготовка має розпочатися вже зараз», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава уряду дав завдання всім відповідальним міністерствам опрацювати можливість збільшення держзамовлення зокрема на медиків, реабілітологів і соцпрацівників уже з цього навчального року.

«Водночас держава розвиває професійно-технічну освіту. Відновлення України стане наймасштабнішим проєктом із часів Другої світової, тож на саперів, будівельників та інші дотичні професії буде найвищий запит на ринку праці», — зауважив Прем’єр-міністр. За підсумками наради Денис Шмигаль дав завдання підготувати й подати у вересні державне замовлення на наступний навчальний рік, щоб батьки та абітурієнти завчасно змогли ознайомитися із затребуваними спеціальностями.