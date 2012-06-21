У Національному університеті «Острозька академія» зустрілися представники дипломатичного корпусу та співробітники дипломатичних і консульських установ від 17 країн. Дипломатичний форум за їхньою участю одразу встановив рекорд України в номінації «Масові заходи». Він став десятим, який належить Острозькій академії.
«Ми прагнули ознайомити дипломатів, які працюють в Україні, з феноменом Острозької академії в європейській освіті та культурі. Адже вона стала освітнім брендом України. Щоб здобути вищу освіту європейського рівня, не обов’язково їхати у мегаполіси. Про це свідчать перемоги академії у престижних освітніх рейтингах», — зазначив співорганізатор дипломатичного форуму генеральний директор державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Павло Кривонос.
Поважні гості ознайомилися з найстарішим і водночас одним із найсучасніших за навчальними технологіями університетом Східної Європи, унікальними пам’ятками стародавнього Острога, який відіграв непересічну роль у ренесансі української нації.
Вони поспілкувалися зі студентами факультету міжнародних відносин — майбутніми представниками дипломатичного корпусу України у форматі запитань і відповідей. Говорили переважно англійською про участь у міжнародних обмінних програмах, перспективи стажування у дипломатичних та консульських установах різних країн, геополітику та міжкультурні особливості.
«В академії не пам’ятають, щоб тут водночас виступало стільки послів і повноважних представників різних країн, — зазначив ректор університету Герой України Ігор Пасічник. — Ми вже представлені у Книзі рекордів Гіннесса і дев’ять разів — у Книзі рекордів України. А сьогодні разом із вами, шановні гості, встановлюємо десятий рекорд».
До речі, минає 25 років відродження Острозької академії в незалежній Україні. До цієї дати, яку планують відзначити на державному рівні, приурочать відкриття нового корпусу в центрі Острога.