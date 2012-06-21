Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Німецькі вчені виділили з різних сортів пива тисячі унікальних молекул, характерних для тих чи інших сортів. Дослідники з Мюнхенського технічного університету використовували мас-аналізатор іонно-циклотронного резонансу з Фур'є-перетворенням та інші методи спектрометрії для аналізу 467 сортів пива з різних країн світу – США, Латинської Америки, Європи, Африки та Східної Азії.

«Наш метод мас-спектрометрії, який вимагає лише 10 хвилин на один зразок, може виявитися дуже потужним для контролю якості в харчовій промисловості», – пояснив Філіп Шмітт-Коппліна, автор роботи, опублікованої в журналі Frontiers in Chemistry. В ході аналізу вчені виявили приблизно 7700 іонів з певною масою і формулою, в тому числі ліпіди, пептиди, нуклеотиди, феноли, органічні кислоти, фосфати і вуглеводи, 80% яких не фігурують в хімічних базах даних.

Оскільки кожній формулі може відповідати до 25 різних молекулярних структур, кількість унікальних молекул вимірюється десятками тисяч. «Ми виявили неймовірне хімічне різноманітніття серед сортів пива, десятки тисяч унікальних молекул. Ми дізналися, що ця різноманітність відбувається з різної сировини, за різних методів обробки та ферментаці», – кажуть автори роботи.