Кажуть: не хочеш щоб знайшли — заховай на видному місці. Що й зробив громадянин Республіки Молдови, перетинаючи кордон України. Він не придумав нічого ліпшого як заховати 14 блоків цигарок російського виробництва …у дитячому візку.
Та прикордонники Чернігівського загону спільно з представниками митниці в міжнародному пункті пропуску «Нові Яриловичі» помітили що водій мікроавтобуса марки «Мерседес» не надто спокійний. Виявила занепокоєння і службова собака. Тож транспортний засіб вирішили оглянути з підвищеною ретельністю.
За повідомленням начальника прикордонного загону — начальника прес-служби підполковника Олександра Дудка, незаконно провезений товар вилучено та складено протокол про порушення митних правил.