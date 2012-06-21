Мінцифри прагне, щоб якість обслуговування в ЦНАПах перевищила очікування відвідувачів. Зараз ЦНАП асоціюється зі словами «сучасно» та «просто» завдяки щоденній роботі адміністраторів. Уже дев’ять років вони роблять неймовірні речі, щоб перетворити Україну на ефективний і непомітний сервіс. За цей час запроваджено комплексні послуги єМалятко та ID-14, процедура отримання паспорта, посвідчення водія, послуг соціального характеру, ДРАЦС та державного земельного кадастру через ЦНАП. Лише за перше півріччя цього року українці отримали там понад 10 мільйонів послуг, констатує заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Мережа ЦНАП сьогодні це: 2,3 тисячі точок доступу до адмінпослуг; понад 900 Дієвих ЦНАПів та Дія Центрів; 3 Дія Центри; 15 тисяч працівників ЦНАП; послуги з 13 сфер життя.

Платформа Дія Центрів — онлайн-майданчик, що спростить взаємодію громадян і працівників Центрів надання адмінпослуг. Впровадження платформи Дія Центрів — наступний крок до сучасного держсервісу в кожному куточку країни, повідомляє пресслужба Мінцифри.