Уряд затвердив Положення про Єдиний державний портал цифрової освіти «Дія.Цифрова освіта». Це поліпшить доступ фізичних і юридичних осіб до цифрової освіти й навчання цифрової грамотності, реалізує право кожного на освіту, її доступність шляхом навчання дистанційно через інтернет, розвиток цифрових компетентностей, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Основі завдання порталу «Дія.Цифрова освіта»: надання можливості доступу до освітніх матеріалів; забезпечення цифрової грамотності людей усіх вікових категорій; забезпечення проведення тестування, зокрема тестування рівня цифрової грамотності (цифрограм); забезпечення отримання електронних документів, що підтверджують проходження навчання; формування індивідуального переліку освітніх матеріалів; відображення новин і підсумків досліджень у галузі освіти; поширення ідей цифровізації, доведення інформації про новітні цифрові технології; надання інформації про підприємства, установи, організації, які можуть надати доступ до цифрової освіти (центрів цифрової освіти); використання методів і механізмів для поліпшення підсумків навчання; захист даних (зокрема персональних), розміщених на вебпорталі цифрової освіти, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації.

Підсумком реалізації документа стане якісна трансформація ринку праці й суспільства загалом у напрямі розвитку людського капіталу, оптимізації та поліпшення системи освіти дорослих і підвищення безпеки громадян в інформаційному суспільстві. Технічний адміністратор порталу — державне підприємство «Дія», що належить до сфери управління Мінцифри.

Уряд доручив Міністерству освіти і науки забезпечити розроблення нормативно-правових актів з урегулювання порядку наповнення Єдиного державного порталу цифрової освіти «Дія.Цифрова освіта» в частині вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами, необхідними для дистанційного здобуття освіти.