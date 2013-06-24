Патрульна поліція України наголошує на правилах, яких слід дотримуватися, якщо помітили дитину без нагляду. Про це повідомляє Урядовий портал.

По-перше, не потрібно залишати дитину без нагляду.

По-друге, варто подбати про її безпеку: відвести у безпечне місце і заспокоїти, надати домедичну допомогу або викликати швидку.

По-третє, слід зателефонувати до поліції — 102 або за контактами на Facebook-сторінці Національна поліція України та виконувати вказівки правоохоронців.

Інформація щодо додаткових телефонів поліції у всіх регіонах держави https://bit.ly/3wTRn18