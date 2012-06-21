Новий перспективний флагман Apple – смартфон iPhone 13 Pro – може отримати затемнений основний блок камер. Рендери з таким незвичайним дизайнерським рішенням з'явилися в інтернеті в суботу, 10 квітня.

На зображеннях, представлених на китайському ресурсі IThome, представлено два варіанти: iPhone 13 Pro зі звичним прозорим блоком камер і варіант з затонованим склом, за яким не видно сенсорів. Причому в другому варіанті виступ блоку над корпусом більший. Це побічно може свідчити про застосування більш якісної оптики або датчиків.

Поки вся інформація про новий смартфон-флагман Apple на рівні чуток. Так, передбачається, що він отримає дисплей LTPO з частотою 120 Гц і вбудованими сканерами відбитків. Можлива також підтримка Wi-Fi 6E.

Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, що iPhone 13 і iPhone 13 Pro можуть бути створені на базі однокристальної системи Apple A15, в них вмонтують до 1 ТБ пам'яті. Аналітик TFI Securities Мін-Чі Куо (Ming-Chi Kuo) заявляв що iPhone 13, а також його версії mini і Pro отримають ширококутний об'єктив з сімома пластиковими лінзами і діафрагмою F / 1,6. Дорога версія обзаведеться ширококутним об'єктивом з діафрагмою F / 1,7.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

