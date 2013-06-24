Комплексній програмі «Армія дронів» виповнюється місяць. Незабаром військові отримають потужні дрони, які закуповують у межах проєкту. За весь час проєкту «Армія дронів» школи випустили майже 400 військових операторів.

«Оператори дронів — це очі нашого фронту. Саме завдяки профільному навчанню та професіоналізму військових навіть звичайні дрони можуть виконувати бойові завдання. Наші захисники ефективно використовують технології в боротьбі з ворогом і щодня доводять, що для них немає нічого неможливого», — заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Військові системно вчаться пілотувати дронами в двох школах: «Дронаріум» та «Боривітер». Незабаром до них долучаться ще 10 шкіл. За цей час з усього світу задонатили понад 630 мільйонів гривень на безпілотники. Укладено контракти на суму 260,5 мільйона гривень на закупівлю мультикоптерів Matrice, наземних систем для ударних дронів-камікадзе Warmate та одних з найкращих дронів-розвідників Fly Eye.

Задонатити на проєкт «Армія дронів» можна на сайті UNITED24.