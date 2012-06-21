Участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня візьмуть 44 делегації іноземних держав і міжнародних організацій, серед яких 14 делегацій найвищого рівня.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу 19 серпня.

Глава української дипломатії нагадав, що Кримська платформа є частиною Стратегії зовнішньої політики України. Вона передбачає створення архітектури безпеки та альянсів країн за лідерської ролі України. Так з'явився Люблінський трикутник, Асоційоване тріо, а нині Україна робить наступний крок і створює Кримську платформу.

“На наших очах твориться історія. За чотири дні ми офіційно запустимо перший міжнародний формат щодо Криму. На це є політична воля Президента Володимира Зеленського, який ініціював створення Кримської Платформи півтора роки тому”, - заявив міністр.

На рівні глав держав, урядів та Європейського Союзу будуть представлені 14 іноземних делегацій. На рівні президентів: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія, Європейська Рада. На рівні прем’єр-міністрів: Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція. Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів: Швейцарія, Чеська Республіка.

Делегації 14 держав очолять міністри закордонних справ: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

2 держави будуть представлені міністрами оборони: Велика Британія, Португалія. США будуть представлені особистим посланцем Президента США і членом уряду, міністром транспорту США. Норвегію представлятиме Держсекретар Міністерства закордонних справ.

В установчому саміті Кримської платформи візьмуть участь три міжнародні організації та Європейська комісія. Єврокомісію представлятиме віцепрезидент Валдіс Домбровскіс, НАТО - заступник Генерального секретаря Мірча Джоане, Раду Європи - Генеральна секретарка Марія Пейчинович-Бурич, ГУАМ - Генеральний секретар Алтай Ефендієв.

Делегації Нової Зеландії, Мальти, Японії, Австралії, Кіпру, Канади та Греції очолюватимуть посли цих держав.

Дмитро Кулеба зауважив, що незалежно від рівня представленості всі держави стають засновниками Кримської платформи. Сигнали, озвучені на саміті, та зобов'язання, взяті за його результатами, мають рівнозначну силу для кожної держави, незалежно від того, хто очолював делегацію.

Міністр наголосив, що саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня, - це не кінець роботи, а лише її початок: “Кримська платформа - це не одноразовий захід. Це постійно діючий механізм координації, який функціонуватиме на рівні урядів, парламентів, експертів. Це системна, регулярна робота, яка є частиною нашої зовнішньополітичної стратегії”.

“Україна ніколи не повинна сидіти склавши руки та чекати, коли хтось їй допоможе. Ми маємо виступати з реальними ініціативами, амбітними, іноді нахабними. Маємо йти вперед і вести за собою партнерів. Ми вже за останні роки показали, що здатні це робити”, - заявив Дмитро Кулеба.

За словами міністра, Кримська платформа, ухвалення Стратегії деокупації наших територій, Стратегії зовнішньої політики, відповідних актів законодавства Верховною Радою України, системна робота Уряду над проблемою окупації Криму і Донбасу - це все відмова від статусу жертви, “відмова від статусу людини чи країни, яка плаче у когось на плечі і волає про допомогу”.

Міністр запевнив, що українська дипломатія і надалі буде працювати над реалізацією Стратегії зовнішньої політики України, побудовою нових альянсів і конфігурацій з метою гарантування безпеки та створення можливостей для розвитку України. Кримська платформа буде важливим пріоритетом роботи.

“Декларація, яку ухвалять за результатами саміту Кримської платформи, буде відкрита для підписання іншими державами. Ми будемо працювати над залученням нових країн до нашого формату і їхня кількість надалі зростатиме”, - підсумував міністр.