Національний банк України 20 серпня 2021 року введе в обіг дві пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень і водночас мають важливу відмінність — на їхньому лицьовому боці нанесено айдентику (символіку) до святкування 30-ї річниці Незалежності України, повідомляє пресслужба відомства.

Про пам’ятну банкноту 100 гривень

Основний малюнок лицьового боку — портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку — зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику — «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти. Тираж 30 000 штук.

Про пам’ятну банкноту 500 гривень

Основний малюнок лицьового боку — портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку — зображення будівлі Києво-Могилянської академії.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику — «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти. Тираж 30 000 штук.