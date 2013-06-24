До Дніпра прибули п’ять великих пасажирських автобусів від Рівненщини. Вони стануть на міські маршрути. Замість транспорту, понівеченого під час ворожого ракетного удару по одному з АТП.

Місто отримало три 18-метрові автобуси-«гармошки». Вони на понад півсотні сидячих місць. Ще два автобуси – 12-метрові, кожен на 32 місця.

«Автобуси допоможуть місту долати дефіцит транспорту, який виник після удару росіян по місцевому АТП. Дякую очільнику Рівненської ОВА Віталію Ковалю», – зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За словами очільника Рівненщини Віталія Коваля, Дніпру цей транспорт нині потрібніший.

«Ми підтримали інфраструктуру цього міста, яке постійно бере на себе удари. Та разом із колегою – очільником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченко організували доставку цих автобусів», – розповів Віталій Коваль.

Старший по колоні В’ячеслав наголосив, що транспорт у гарному стані. Надійний, місткий, зручний. Дорогу з Рівного до Дніпра пройшли на одному диханні.

«Рівненщина пішла на зустріч. Простягла руку допомоги після того жахіття, що у нас сталося на автотранспортному підприємстві. Така підтримка важлива саме у цей непростий час», – сказав старший по колоні В’ячеслав.

«Автобуси німецького виробництва. Приємно за кермом сидіти. Є кондиціонер і в салоні, і біля водія. Думаю, містяни будуть задоволені», – оцінив водій Михайло.

Ворожа ракетна атака на Дніпро сталася у ніч з 29 на 30 вересня. Агресор вдарив по одному з автопідприємств. Тоді загинули три людини. Майже весь автобусний парк АТП перетворився на руїну. Більш ніж сотня автобусів пошкоджені. З них декілька десятків вигоріли вщент.

Аби підтримати інфраструктуру, Київ передав Дніпру 30 автобусів, Вінниця – 3, Рівненщина – 5.