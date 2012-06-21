В українській Вікіпедії стартував онлайн-марафон "Мовознай", присвячений 30-й річниці незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь.

“Тижневий марафон #мовознай - це гарний привід перевірити своє володіння українською, збагатити свій словниковий запас. Дбаймо про чистоту української мови! Спільними зусиллями зробимо так, щоб грамотної української в Вікіпедії ставало більше”, - написав Кремінь.

"Мовознай" - це марафон із поліпшення статей в українській Вікіпедії, присвячений 30-й річниці незалежності України.

Взяти участь у марафоні можуть усі охочі.

Для цього потрібно: зареєструватися чи увійти в обліковий запис у Вікіпедії; внести виправлення до статті та зберегти своє редагування; додати у поле «короткий опис змін» гештеґ.

Марафон організовано ГО «Вікімедіа Україна» за підтримки офісу Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Він триватиме з 16 по 24 серпня 2021 року.

Детальніше інформацію про марафон можна знайти за посиланням.