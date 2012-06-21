Через надходження додаткового фінансування до президентської програми "Велика реставрація" додали ще сім проєктів.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.
"Велика реставрація" масштабується. Список об’єктів президентської програми продовжує розширюватись. Через надходження додаткового фінансування до переліку програми було додано ще 7 проєктів. Усі вони попередньо оцінені експертами та будуть реалізовані цього року. Зокрема до проєктів, що будуть завершені у 2021-му, додались: окремі об’єкти Києво-Печерської лаври та Софії Київської, Національний будинок органної та камерної музики України, Державний історико-архітектурний заповідник у Бережанах», - написав Ткаченко.
Він зазначив, що оновлений перелік створювався з урахуванням наступних критеріїв:
♦ об’єкт, на якому реалізовуватимуться проєкти робіт, належить до державної форми власності в сфері управління МКІП;
♦ для проведення робіт розроблена проєктно-кошторисна документація з експертним звітом; проведені всі тендерні процедури з відбору підрядника та отримана відповідна дозвільна документація ДАБІ (в окремих випадках); здатність замовником робіт освоїти заявлене фінансування в цьому році.
Нагадаємо, у межах проєкту «Велика реставрація» наразі відновлювальні роботи відбуваються на 36 об'єктах культурної спадщини.
Програма «Велика реставрація» розрахована на 2021-2023 роки та має на меті перетворити об'єкти матеріальної культурної спадщини на один з основних ресурсів розвитку України, зробити їх туристичними «магнітами».