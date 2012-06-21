У Рівненському навчально-виховному комплексі №1 дітей уже навчили сортувати сміття. Дитсадок долучився до ініціативи «Сортувати модно», яку започаткував депутат міської ради Святослав Євтушенко. Він подарував дитсадку контейнери, в які вихованці й вихователі окремо збирають скло, папір і пет-пляшки. «Тепер наші діти змалку вчитимуться правильно поводитися з відходами. Це важливо, бо саме так формується відповідна культура, яка передається з покоління в покоління», — каже Святослав Євтушенко.
До речі, до ініціативи з розділення сміття вже долучилися 30 ОСББ Рівного, а також позашкільний заклад — палац дітей та молоді. Дедалі більше рівнян підтримують цю ідею. Паралельно завершують розробляти загальноміську стратегію поводження з побутовими відходами на 2020—2025 роки за участю волонтерів ГО «Країна зелених мрій» і науковців Національного університету водного господарства та природокористування. Ухвалити її депутати можуть уже до кінця року. Тоді сортування сміття для рівнян стане обов’язковим.
«Та хоч би скільки гарних стратегій ухвалили міста, їх важко втілювати без відповідних змін у законодавстві та підвищення вартості вивезення відходів. Кроки непопулярні, але вкрай необхідні», — прокоментував Рівненський міський голова Володимир Хомко.