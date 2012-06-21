Мільйони років тому доісторичний жук потрапив у смолу. Це допомогло вченим дізнатися про перші квітучі рослини на нашій планеті.
100 мільйонів років тому світ виглядав зовсім інакше. Це була середина крейдяного періоду. Динозаври групами бродили планетою. Стародавні м'ясоїдні птахи експериментували з польотом. Ліси були пишними і зеленими, тут росли екзотичні рослини. І вперше в історії Землі – зацвіли квіти.
У якийсь момент крихітний жук потрапив на древню квітку. Потім, вкритий доісторичним пилком, жук-невдаха приземлився на дерево і зав’яз у «лавині» смоли. У наступні тисячоліття ця смола перетворилася на бурштин. І жук став об’єктом наукового відкриття.
Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі PNAS, цей жук, покритий пилком, допоміг заповнити значну прогалину в історії (майже 50 мільйонів років) запилення квітів комахами.
До цього відкриття не було жодних скам'янілих доказів ранніх відносин між рослинами і комахами.
Цей крихітний жук мезозою вкритий древнім квітковим пилком, можливо, однієї з найперших відомих тоді квітів: Archaefructus. Інші квіти крейдяного періоду були схожі на магнолії, латаття і жовтець. Згодом з цих простих квітів розпочався еволюційний сплеск квіткової різноманітності.
Коли вчені вперше виявили скам'янілі квіти, то розуміли, що вони повинні були залучати для запилення комах. Але у них не було доказів, поки не знайшовся крихітний жук у квітковому пилку, «замурованому» у бурштин.
Відносини комах і квітів поклали початок мільйонам років спільної еволюції. Величезна різноманітність квітів, що існують сьогодні, доводить, що ця стратегія була успішною. Квітучі рослини сьогодні поширені практично у всіх кліматичних зонах нашої планети.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»