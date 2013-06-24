Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 314 “Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану”. Про це повідомляє Урядовий портал.
“Цим рішенням Уряд дав час бізнесу адаптуватися до нових умов роботи в рамках реформи управління відходами. Наразі підприємства мають можливість оформити документи у декларативному порядку. Далі буде здійснено поступовий перехід від декларацій до дозволів”, – прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
За його словами, побудова нової дозвільної системи є важливою частиною реформи управління відходами в Україні. Це дозволить забезпечити європейський рівень державного контролю, стимулюватиме зменшення обсягів захоронення відходів та зростання показників їх переробки.
Згідно із схваленими змінами:
- до 9 січня 2024 року суб’єкти господарювання можуть подавати декларації на порталі “Дія”;
- із 9 січня упродовж 5 місяців необхідно зібрати всі документи та отримати дозвіл.