Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 314 “Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану”. Про це повідомляє Урядовий портал.

“Цим рішенням Уряд дав час бізнесу адаптуватися до нових умов роботи в рамках реформи управління відходами. Наразі підприємства мають можливість оформити документи у декларативному порядку. Далі буде здійснено поступовий перехід від декларацій до дозволів”, – прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, побудова нової дозвільної системи є важливою частиною реформи управління відходами в Україні. Це дозволить забезпечити європейський рівень державного контролю, стимулюватиме зменшення обсягів захоронення відходів та зростання показників їх переробки.

Згідно із схваленими змінами: