Представники виду головатої морської черепахи протягом багатьох років турбували вчених своєю незвичайною поведінкою. Справа в тому, що вони з'являються на світ з яєць на узбережжі Японії, а потім опиняються біля берегів Мексики, долаючи понад 14 тисяч кілометрів через північну частину Тихого океану. Проблема в тому, що черепахи – холоднокровні тварини, і подорож у холодних водах океану для них може бути смертельно небезпечною. Нарешті, нещодавно дослідникам вдалося розгадати цю загадку.

З’ясувалося, що поблизу північного узбережжя Америки води Тихого океану завдяки розі вітрів періодично зігріваються теплими течіями, які виштовхує до прибережної лінії. Через певний час тепла течія знову відступає в океан, забираючи з собою всіх морських мешканців.

Днями журнал Frontiers in Marine Science опублікував дані дослідження вчених, згідно з якими у головастих морських черепах є можливість досягати узбережжя Мексики саме завдяки зміщенню теплих течій в Тихому океані. Щоб з'ясувати це, вчені проаналізували дані про переміщення черепах зі спеціальними мітками. Спостереження за ними велося із супутників протягом 15 років.

Стало відомо, що менше 5% відстежених черепах, перебуваючи в межах теплих течій, перетнули океан і досягли Мексики. При цьому дослідники відзначають, що черепахи починають свою подорож ранньою весною, щоб до настання холодів встигнути зробити перехід через океан. Як і чому вони це роблять, вченим ще належить дізнатися.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для "Урядового кур’єра"