За даними департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА Урядова програма «Доступні ліки» почалася в області з квітня 2017 року. В її рамках пацієнти отримують ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.
З Держбюджету України для Запорізької області виділено на «Доступні ліки» 22496,6 тис грн. Наразі у програмі беруть участь 36 закладів охорони здоров’я та 222 аптечні заклади області. Вже виписано майже 95 тисяч рецептів. У аптечній мережі відпустили лікарські засоби 49422 особам за 66696 рецептами(70% виписаних). Крім цього, здійснено часткове відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених у квітні-травні.
При реалізації програми «Доступні ліки» велике занепокоєння викликає відсутність в оптових постачальників і аптечних закладах, задіяних у реалізації цього проекту, лікарських засобів, які повинні відпускатися безкоштовно (Сальбутомол-НЕО, Ізо-МІК 5 мг, Спіронолактон-Дарниця, Аладин 10 мг тощо).