На четвертому Diia Summit буде представлена низка нових держпослуг та документів. Серед них — довідка про несудимість. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» розповів Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Урядовий портал.

«Довідка про несудимість — один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Наприклад, для військкоматів або для влаштування на роботу. Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте потрібно було заповнювати багато полів. А тепер послугою можна буде скористатись у застосунку Дія в декілька кліків», — зазначив Михайло Федоров.

У застосунку треба обрати тип довідки та підставу. Потім вказати дані про себе та відправити заяву в один клік. Щойно довідка буде готова — Дія сповістить вас про це. Усі замовлені довідки будуть доступні для перегляду та завантаження в Дії.

Під час Diia Summit будуть презентовані зміна місця реєстрації на всю країну, послуги для водіїв тощо, а також спеціальний податковий режим для IT-індустрії Дія.City.

Онлайн-трансляція Diia Summit розпочнеться 8 лютого об 11:00. Зареєструватися можна за цим посиланням: https://summit.diia.gov.ua/.

Послуга реалізовується Міністерством цифрової трансформації України спільно з Міністерством внутрішніх справ України та державною IT-компанією ДП «ІНФОТЕХ». За підтримки E-Governance Academy (Академії електронного урядування Естонії) в рамках проекту «EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека».