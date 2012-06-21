Археологічні знахідки нерідко стають доказами справжності Біблії, але найчастіше їх спростовують. Вченим з США в черговий раз вдалося виявити дивовижний артефакт, який може підтвердити точність Святого Письма.

Йдеться про чорний обеліск Салманасара III. Він був царем Ассирії між 859 і 824 роками до н. е. На обеліску, якому понад 2800 років, зображені рельєфи і написи, присвячені правителю. Вражаючий чотиригранний обеліск це полірований чорний камінь висотою майже два метри. На ньому також є п'ять панелей з маленькими зображеннями на кожній стороні.

Найбільший інтерес представляє панель із зображенням біблійного персонажа – ізраїльського царя Єгу. Над ним розташовується відповідний напис. На панно Єгу стоїть на колінах перед ассирійським царем. За ним стоять слуги, що приносять данину Салманасару III. Завдяки стародавнім ассирійським різальникам по каменю і випадкову знахідку цього предмета у вчених тепер є зображення царя.

Професор з Біблійного коледжу Шаста в Каліфорнії Том Мейер впевнений, що обеліск є небіблійним джерелом, що підтверджує точність Святого Письма.

У 1845 році керівник розкопок Генрі Лейард заперечив прохання своїх робочих припинити розкопки і замість цього продовжив їх ще один день. У результаті вони знайшли чорний обеліск, який зараз виставлений в Британському музеї. Вчені датують його 825 роком до н.е.

На ньому всього 190 рядків клинопису на акадській мові, яка використовувалася на Близькому Сході. Вони описують перемоги Салманасара III. За словами професора Мейєра, згадки про нього можна зустріти в Біблії, і в старозавітній Книзі Царів. Це відкриття, в якому згадується і зображується Єгу, демонструє історичну точність Біблії. Однак деякі історики намагаються оскаржити цю інтерпретацію написів обеліска. Наприклад, дослідник Старого Завіту Пітер Кайл Маккартер припустив, що напис може бути посиланням на царя Ізраїлю Йорама, який правив між 850 і 840 роками до н. е.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»