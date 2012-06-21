Щонайменше, дві людини були вбиті і 15 осіб отримали поранення в результаті стрілянини біля бару в Канзас-Сіті, де святкували перемогу плей-офф Chiefs вчора ввечері.
Стрілянина сталася незадовго до півночі в неділю, коли бойовик відкрив вогонь по натовпу людей, які заходили в бар.
Поліція повідомила, що двоє людей були знайдені мертвими, зокрема труп жінки на стоянці 9ine Ultra Lounge.
Вважають, що стрілок є одним із загиблих після того, як він був застрелений озброєним охоронцем, повідомила поліція Канзас-Сіті на прес-конференції на місці події.
Представник поліції розповів, що терорист відкрив вогонь по натовпу людей, які заходили в будівлю, але мотив стрілянини був не відразу зрозумілий.
Пізніше, в ході розслідування поліція дізналася, що люди – принаймні 15 осіб – з'являлися в місцевих лікарнях з травмами в результаті стрілянини.
Три людини були в критичному стані, повідомили в поліції.