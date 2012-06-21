За період 2014–2020 років Україна отримала допомоги лише від США на суму понад 490 млн доларів США. Перелік наданого обладнання достатньо широкий: від сучасних засобів зв’язку та броньованих автомобілів до систем контрснайперської боротьби і радіолокаційних станцій.
Як інформує «Урядовий кур’єр», про це сайту АрміяInform повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак. Він поінформував, що цього року перелік обладнання в межах допомоги від США містить 30 найменувань.
«Усе це суттєво підвищує наші спроможності зі стримування російського агресора. Крім того, нещодавно доставлено нову партію закуплених Міноборони України сучасних протитанкових комплексів та ракет до них».
«Нині на базі однієї з бригад, яка завершує підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, активно відпрацьовують тактику застосування «Джавелінів». Напрацьовують навички роботи розрахунків цих ПТРК. Хочу переконатися, що наші воїни можуть ефективно застосовувати ці протитанкові комплекси. У нас є вже значно більша кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків. Скільки їх? Таємниця. Скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть «Джавелінами». Крім того, під час підготовки цієї бригади до чергової ротації напрацюємо й застосування безпілотників «Байрактар» з бойовим ураженням цілі», — повідомив Руслан Хомчак.