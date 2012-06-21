Екіпаж з чотирьох астронавтів прибув на американський космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні польоту до МКС, який відбудеться в ніч на 15 листопада. Про це повідомила космічне агентство NASA в Twitter.

Екіпаж полетить на кораблі Crew Dragon-1 компанії SpaceX. Відзначається, що це буде перший регулярний політ корабля. У найближчі дні корабель встановлять на ракеті-носії Falcon 9, яка виведе його на орбіту.

У складі екіпажу астронавти NASA Майк Хопкінс, Віктор Гловер, жінка-астронавт Шеннон Уокер і представник Японії Соїча Ногучі. Вони проведуть на МНС півроку.

Зараз на МКС працює 64-я постійна експедиція в складі росіян Сергія Рижикова і Сергія Кудь-Сверчкова, а також американки Кетлін Рубінс. Екіпаж прибув на станцію в середині жовтня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»