У лісі під Золотоношею на Черкащині з’явилася новинка — екологічна стежка. Пролягає вона у Вільхівському лісництві Золотоніського лісгоспу. Першими пройшлися нею школярі Коробівського шкільного лісництва. Довжина стежки — майже 2 кілометри. Розташовано на ній шість інформаційно-просвітницьких зупинок, кожна з яких має особливості. Головна її мета — ознайомити всіх охочих з етапами зростання лісових насаджень.
Першу екскурсію для учнів Коробівського шкільного лісництва новоствореним лісовим маршрутом провели лісівники Ігор та Павло Міщенки. Вони розповіли школярам про біорізноманіття лісу, роль екосистеми в житті людини, особливості господарювання лісівників та примноження зелених насаджень. На маршруті діти дізналися чимало цікавого.
На одній із зупинок учні побачили рослини, які посадило їхнє шкільне лісництво. Наприкінці маршруту в рекреаційному пункті «У дубках» кожен мав змогу перепочити в затишних альтанках, а найдопитливіші дізналися чимало цікавого про життя лісу зі стендів.
Золотоніські лісівники сподіваються, що новостворена екологічна стежка стане ще одним улюбленим місцем відпочинку для жителів навколишніх сіл. Наголошують на тому, що вони завжди радо сприяють громаді, створюють на лісових масивах рекреаційні пункти, щоб відпочивальники почувалися комфортно, отримували задоволення від перебування у лісі й не шкодили йому.