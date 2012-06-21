13 листопада стартує продаж ще двох нових iPhone: iPhone 12 mini і iPhone 12 Pro Max. І, напередодні їх продажу в мережі з'явлмся перші огляди на новинки. І саме на основі безлічі ранніх оглядів і був визначений головний мінус iPhone 12 mini.

Новенький 5.4-дюймовий iPhone 12 mini – найменший смартфон Apple у флагманській лінійці 2020 року. І саме розмір і став причиною появи в пристрої його головного недоліку – автономності. За словами оглядачів, новенький iPhone 12 mini здатний прожити один день без заряду лише в тому випадку, якщо його використовувати в не дуже активному режимі. У цьому плані пристрій показує себе помітно гірше, ніж решта лінійка iPhone 12, але все ж таки краще, ніж iPhone SE (2020).



Нагадаємо, що згідно з офіційними даними, iPhone 12 mini здатний пропрацювати від одного заряду до 15 годин поспіль при відтворенні відео, у той час як у звичайного iPhone 12 цей показник – 17 годинам, а у 12 Pro Max понад 20 годин.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»