Користувачі китайської соціальної мережі Weibo проаналізували кілька сучасних мобільних пристроїв, що підтримують мережі п'ятого покоління, назвавши найлегший 5G смартфон.
Згідно з їхніми даними, найлегшим смартфоном є Samsung Galaxy S20, вага якого становить всього 163 грами. На другому місці розташувався смартфон китайського технологічного гіганта Huawei, а саме модель P40, вага якої становить близько 175 грамів. І замикає трійку найбільш легких смартфонів - OnePlus 8 з вагою, 180 грамам. Четверте місце, несподівано для багатьох, дісталося смартфону зі складним форм-фактором, а саме - Samsung Z Flip, який важить 183 грами.
Також користувачами був названий найбільш важкий смартфон з підтримкою мережі п'ятого покоління. Ним виявився Huawei Mate Xs, який важить все 300 грамів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»