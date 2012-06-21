Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Кільком видам промислових риб, анчоусу, оселедцю і сардинам, загрожує швидке вимирання через кліматичні зміни. Так вважають дослідники з Великобританії, що опублікували свою роботу у виданні Nature Climate Changе.

Скоро споживачам стане все важче дістати свою улюблену рибу. Згідно з новим дослідженням, потепління океанів скорочує шанси на їх виживання через те, що риби просто не встигають адаптуватися до нових умов. Професор Кріс Вендітті, біолог-еволюціоніст з Університету Редінга, каже: «Підвищення температури світового океану – подвійний удар для риб, оскільки через це вони не тільки стають дрібнішими за розміром від покоління до покоління, а й втрачають здатність мігрувати в більш сприятливі для життя райони».

Оскільки температура води в світовому океані підвищується швидше, ніж будь-коли, риби дуже швидко деградують і перестають боротися за виживання. Такий стан справ небезпечний не тільки для популяцій риб, але і для людей, оскільки багато промислових видів, які ми звикли вживати в їжу, стануть рідкісними або зовсім зникнуть у найближчі десятиліття.