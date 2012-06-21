Ресурс TenisGang опублікував десятку найкращих тенісисток світу за кількістю виграних титулів WTA за останнє десятиліття.
Місце серед кращих знайшлося і першій ракетці України Еліні Світоліній. Її 13 здобутих трофеїв дозволяє розміститися на 9-й сходинці вище за Ангелік Кербер і одразу позаду за Плішковою (15).
Лідером за кількістю титулів за десятиліття є Серена Вільямс. У американки 37 трофеїв на турнірах WTA/«Великого шолома». На другому місці – чешка Петра Квітова (26), а замикає першу трійку датчанка Каролін Возняцкі (24).
Додамо, що сезон нового 2020 року для Світоліної розпочнеться в австралійському Брісбені на AUS Open вже 6-12 січня.
«Урядовий кур’єр» бажає їй нових перемог!