Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Новий фільм розповість про пригоди першої жінки-детектива Кейт Уорн, яка схожа за проникливістю з Шерлоком Холмсом. Головна героїня, яку зіграє Емілі Блант, повинна буде проявити себе в традиційно чоловічому амплуа, прокласти шлях в професію іншим жінкам і внести нові методи в роботу детективів.

Кейт Уорн – не вигаданий персонаж, вона дійсно була сищиком в агентстві Пінкертона в 1860-х, а в період Громадянської війни – таємним агентом. Вона прийшла в професію, коли їй було всього 23 роки. Через кілька років Пінкертон призначив її керівником детективного бюро, куди входили тільки жінки. Справжнім тріумфом Уорн стало розкриття змови і запобігання замаху на Авраама Лінкольна перед його інавгурацією.

Фільм поки не отримав назву, повідомляє Deadline. Зараз проєкт знаходиться на ранніх етапах розробки.

Права на виробництво нового проєкту отримала компанія Amazon Studios. У ролі продюсерів фільму виступлять партнер актриси з «Круїз по джунглях» Дуейн Джонсон і сама Блант. Сценарієм займеться Гастін Неш, який працював над стрічками «Бунтівна юність» і «Витівки в коледжі».

Емілі Блант – британська актриса, володарка премії «Золотий глобус». Дата прем'єри нової картини з її участю поки не призначена.