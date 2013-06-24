За словами міністра енергетики Германа Галущенка, вже триває активна робота з підготовки до наступного опалювального сезону. Усі енергетики працюють над відновленням того, що ворог пошкодив та знищив. Працює відповідний штаб.

Тривають ремонти та відновлення магістральних підстанцій, якими управляє Укренерго, і генеруючих потужностей. Енергетики активно відновлюють енергосистему і той запас міцності, який у ній був до обстрілів.

Із 10 жовтня 2022 року і протягом наступних шести місяців держава-терорист здійснила 33 масовані атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури, зафіксовано приблизно 270 влучань. Було вражено 24 об’єкти генерації (теплові електростанціі, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станціі), майже половину підстанціи системи передачі, магістральні мережі.

Станом на кінець осінньо-зимового періоду енергосистема внаслідок руйнувань та окупації тимчасово втратила 44% атомної генерації, 78% потужностей ТЕС, 66% — блочних ТЕЦ, 12% — ГЕС, 75% — вітрової генерації та більш як 20% — сонячної.

За оцінками Світового банку, збитки, завдані інфраструктурі електроенергетики, газу та системи опалення, а також видобутку вугілля в Україні, становлять приблизно 11 мільярдів доларів США. А успішному проходженню зимового періоду посприяло використання вітчизняного вугілля.

«У нас було завдання максимально забезпечити роботу генерації на вітчизняному вугіллі, це було зроблено завдяки забороні експорту вугілля. На початок вересня — кінець серпня на складах уже було понад 2 мільйони тонн вугілля», — сказав Герман Галущенко. За його словами, наприкінці опалювального періоду запаси вугілля становили майже 1,2 мільйона тонн, нині вони сягають 1,5 мільйона тонн.

Міністр наголосив, що успішному проходженню опалювального сезону також посприяло газове ПСО (покладення спеціальних обов’язків). Тож коли доставляти вугілля фізично не було змоги, блоки ТЕС могли працювати на газі.