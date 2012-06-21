Компанія Facebook підписала угоду з великими німецькими ЗМІ про виплати за їх новини. Партнерами соцмережі стали Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tagesspiegel, Rheinische Post та низка інших національних і регіональних видань. Як зазначається на сайті компанії, Facebook News послуга запрацює в травні 2021 року.

«Ми раді, що на цьому ранньому етапі з нами працює так багато видавців, які представляють понад 100 улюблених редакційних брендів. Де б не знаходилися люди і які б теми їх найбільше цікавили, Facebook News задовольнятиме їхні потреби», – йдеться в заяві соціальної мережі.

«Facebook News пропонує поєднання ретельно підібраних і персоналізованих новин. Платформа надасть людям інформативні, надійні і актуальні повідомлення. Крім головних заголовків та останніх новин дня, читачі отримають доступ до журналістських текстів з урахуванням їх особистих інтересів на основі інформації, яку користувачі читають, якою діляться і на яку підписуються», – заявили в компанії.

У той же час медіагрупа Axel Springer, що випускає газети Bild і Die Welt, відмовилася підписувати угоду, назвавши її умови сміхотворними.

Варто зазначити, що подібні угоди Facebook вже підписала з американськими і британськими видавцями, ведуться переговори і з французькими ЗМІ. В Австралії нещодавно набрав чинності закон, який зобов'язує інтернет-гігантів платити засобам масової інформації за розміщення статей, які є їх інтелектуальною власністю. Як заявив федеральний скарбник країни Джош Фрайденберг, новий закон «забезпечить справедливу винагороду медіа-компаніям за створений ними контент».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»