Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»

Clubhouse – це модний додаток, який схвилював багатьох користувачів у соціальній мережі. Він відрізняється своєю ексклюзивністю: зареєструватися в додатку можна тільки на запрошення або почекавши в черзі. У ньому можна спілкуватися тільки голосовими повідомленнями, приєднуючись до різних розмов за інтересами, які пропонує програма.

Як повідомляє The New York Times, схожою ідеєю зацікавився і глава Facebook Марк Цукерберг. За словами джерел NYT, співробітникам Facebook доручили створити аналог Clubhouse. Поки додаток знаходиться в стадії розробки і носить назву Firesidе, яка може пізніше помінятися. Творці Clubhouse цю інформацію не прокоментували.

«Ми пов'язуємо людей за допомогою аудіо- та відеотехнологій протягом багатьох років і завжди шукаємо нові способи поліпшити цей досвід», – заявила представник Facebook Емілі Хаскелл.

Корпорація часто цікавиться молодими перспективними програмами. Так, в 2017 році Facebook придбала Instagram, коли кількість користувачів була майже 30 мільйонів. Крім того, вона купила WhatsApp і компанію віртуальної реальності Oculus.

Clubhouse займає перше місце в рейтингу Apple App Store у таких країнах, як Німеччина, Італія, Японія і Туреччина. У ньому зареєструвалися вже багато зірок Голлівуду і відомі підприємці. Зокрема, засновник SpaceX Ілон Маск, музикант Дрейк, актор Джаред Лето і багато інших.