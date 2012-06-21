Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа видалила 18 млн постів, що містять неправдиві відомості про коронавірусну інфекцію. Про це він повідомив CBS News.

«Якщо ми бачимо небезпечну дезінформацію на нашій платформі, ми видаляємо її. Це суперечить нашій політиці», - зазначив Цукерберг.

Раніше повідомлялося, що Facebook зняв заборону на пости про штучне походження коронавірусу нового типу. За словами представників соцмережі, зважаючи на тривале розслідування походження COVID-19 і консультацій з експертами у сфері охорони здоров'я вони більше не видалятимуть твердження про те, що COVID-19 створений людиною.

Зазначалося, що рекламні оголошення, що закликають до відмови від вакцинації, будуть також заблоковані в Facebook.

Адміністрація соцмережі почала видаляти публікації про штучне створення коронавірусу в лютому 2021 року в рамках своєї політики по боротьбі з дезінформацією про COVID-19.