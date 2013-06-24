Компанія Facebook оголосила, що більше не використовуватиме програмне забезпечення для ідентифікації облич на фотографіях і відео. Це пов’язано із занепокоєнням суспільства щодо етики технології розпізнавання облич, яка викликає багато запитань у сфері конфіденційності, расової упередженості й точності ідентифікації. У 2019 році дослідження, проведене урядом США, засвідчило, що алгоритми розпізнавання були набагато менш точними під час ідентифікації афроамериканських та азіатських облич порівняно з обличчями представників європеоїдної раси.

У компанії пояснюють своє рішення тим, що «регулятори ще не виробили чітких правил з приводу використання цього програмного забезпечення». «В умовах невизначеності, що зберігається, ми вважаємо за доцільне обмежити використання розпізнавання облич дуже вузьким колом випадків», — заявив керівник відділу штучного інтелекту Facebook Джером Пезенті.

Відтепер користувачі, які активізували в налаштуваннях систему розпізнавання облич, більше не розпізнаватимуться автоматично на фотографіях та відео.

У компанії також пообіцяли видалити шаблон розпізнавання облич, який використовують для їхньої ідентифікації. Внаслідок виведення з активного користування цієї системи буде видалено понад мільярд індивідуальних шаблонів розпізнавання облич користувачів.