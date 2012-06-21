З 20 по 23 липня поблизу Тернополя (на території іподрому) пройде п’ятий ювілейний фестиваль «Файне Місто» 2017, який з року в рік залучає дедалі більшу кількість відвідувачів. Просто неба одразу на шести сценах перед гостями музичні шоу презентують українські та іноземні артисти, а також хедлайнери світового рівня.
GuanoApes – легендарний німецький гурт, яким керує епатажна фронтвумен Сандра Насіч.
PoetsoftheFall – фінські рокери, які полонили мільйони сердець романтичними хітами.
Загалом фестиваль з днем народження привітають понад 100 артистів, які виступають у різних напрямах та жанрах: Korpiklaani, EskimoCallboy, Zardonic, BetrayingtheMartyrs, Annisokay, «Брати Гадюкіни», «Друга ріка», «Антитіла», ТНМК, BRUTTO (з акустичною програмою), BloomTwins, On-The-Go, I amwaitingforyoulastsummer, «Один в каное», Jinjer, Detach та багато інших.
«Файне Місто» – єдиний український фестиваль, що входить в асоціацію європейських фестивалів і посідає передові місця в списку найкращих літніх оупен-ейрів країни, на який з нетерпінням очікують цілий рік тисячі фанатів.
Протягом чотирьох днів минулий фестиваль щодня відвідувало понад 10 тисяч людей. Цього року цей показник може збільшитися вдвічі, адже цьому сприяє нова територія, яка займає 15 гектарів, оточена деревами та ставком.
Фестивальна локація максимально підготовлена для комфортного перебування гостей: транспортна розв’язка, інфраструктура та величезна територія з наметовим містечком, фудкортами, душовими кабінами, пунктами підзарядки телефонів, біотуалетами, камерами зберігання, парковкою та іншими зручностями зроблять відпочинок незабутнім.
Крім концертної програми, на відвідувачів уже традиційно очікують різноманітні розважальні локації: спортивні зони, арт-зона, салон краси, велопрокат, кінопокази, літературна зона, лекторії, вуличні театри, дитяча та ігрова зони, атракціони, караоке, майстер-класи, екскурсії та інші приємні несподіванки.
Фестиваль «Файне Місто» традиційно пройде під гаслом «ТЕРИТОРІЯ ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ», оскільки головна мета організаторів – побудувати місто, в якому кожен зможе відчути енергію свободи, шалений драйв життя, отримати незабутні враження, знайти нових друзів.
Плануй літній відпочинок вже зараз! «Файне Місто» – це час насолоджуватися життям на території вільних людей.