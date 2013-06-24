Гірськолижні курорти Буковель і Драгобрат учора відкрили зимовий сезон. Раніше відкриття зимового сезону супроводжувалося гучними фестивалями, тематичними вечірками та майстер-класами. Тепер через пандемію обійшлися без святкових заходів.

«10 грудня в нас запрацювали більшість витягів. Очікуємо, що сезон буде вдалим», — зазначили в пресслужбі Буковеля. Адміністрація курорту планує гостям видавати спеціальні наліпки, щоб верифікувати туриста і щоразу не перевіряти у нього COVID-сертифікат. Такі наліпки розробили для роботи Буковеля у «червоній» зоні. Їх видаватимуть після поселення гостей у готель. А на витягах ці наліпки даватимуть змогу уникнути черг, які б могли виникнути під час перевірки COVID-сертифікатів.

Кататися буде дозволено туристам, які мають два щеплення від коронавірусу або негативний ПЛР-тест. Тож на території курорту обіцяють розгорнути кілька пунктів тестування. Усі працівники повністю вакциновані від COVID-19. «Прикарпаття перейшло з «червоної» в «жовту» зону, і ми очікуємо роз’яснення щодо запровадження таких заходів», — зауважили у пресслужбі Буковеля. 10 грудня тут запрацювали дитячі майданчики, лижна школа та більшість трас, протягом вихідних додадуться ще кілька.

На грудень туристи забронювали 90% номерів у готелях курорту, на січень — майже 100% номерів. Сезон у Буковелі може тривати з листопада до квітня. Тут працюють 17 витягів, лижна школа, пункти прокату спорядження, 75 км гірськолижних трас обладнано сніговими гарматами.

Гірськолижний сезон офіційно відкрився і на курорті Драгобрат. За повідомленням Укрінформу, керівник громадської організації «Спілка підприємців курорту Драгобрат» Юрій Сікун сказав, що цього зимового сезону ціни на проживання в готелях курорту варіюються в межах 500—1000 гривень на добу. У вартість входить сніданок і вечеря. «Обід пропущено, тому що люди зазвичай в цей час катаються на лижах і харчуються в кафе на схилах», — пояснив підприємець.

На Драгобраті найпопулярніші традиційно лижний спорт і сноубординг, катання на сноуборді або лижах поза підготовленими трасами. На території курорту багато спа-комплексів, саун і гірських чанів. Працює тут ретрит-центр — готель «Янтри», де щодня проводять заняття з йоги і чайні церемонії.

Курорт працюватиме з дотриманням чинних карантинних обмежень. Сніг тут тримається найдовше на території Українських Карпат — до квітня.