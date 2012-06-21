Під час робочої поїздки до Миколаївської та Одеської областей Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний у Чорному морі, де спостерігав за складовою командно-штабних навчань за участю командування об'єднаних сил Збройних Сил України та всіх видів і родів військ (сил).

Під час навчань морські піхотинці та групи спеціального призначення за підтримки авіації й надводних сил відпрацьовували посилення охорони та оборони острова Зміїний.

Українські військові успішно протидіяли морському десанту умовного противника, знищували ворожі судна та відбили потенційні спроби агресора захопити український острів.

Володимир Зеленський відзначив важливість проведення подібних навчань, які відбуваються на дуже високому рівні.

«Приємно, що ці військові навчання проходять і на нашому українському острові Зміїний. На такому рівні вони тут ніколи не були. Це свідчить про те, що ми розуміємо, у який час живемо, з ким ми боремося», – зазначив він.

Президент наголосив, що Україна має потужну армію, яка готова захищати нашу країну, нашу державність і суверенітет на кожній частині незалежної української землі.