У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих за нашу державу, розташованої на вул. Трьохсвятительській у Києві.

У церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом Президента Володимира Зеленського № 621/2019. Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.