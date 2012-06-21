Нова робота фахівців з Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат у Німеччині допомогла з'ясувати, що, в разі якщо глобальне підвищення температури на планеті буде йти колишніми темпами, крижані щити на полюсах і океанічні течії будуть постійно порушувати баланс, взаємно впливаючи один на одного. Це призведе до ефекту доміно і змінить життя майже половини жителів планети Земля. Тривожні прогнози опубліковані у виданні Earth System Dynamics.

Щоб прийти до такого висновку, кліматологи за допомогою комп'ютера відтворили три мільйони варіантів розвитку нинішньої кліматичної ситуації на планеті. Майже 30% з них призводять до ефекту доміно. Причому, для його виникнення досить, щоб середня температура на Землі підвищилася всього на 2° С в порівнянні з доіндустріальним рівнем.

До точки неповернення призведе танення крижаних щитів в Антарктиді і Гренландії. Вони стануть причиною охолодження атлантичних течій, що призведе до зменшення кількості опадів у тропіках. І ліси Амазонки перетворяться в савану. В цілому, всі ці зміни вже в найближчі роки можуть безповоротно змінити життя 40% населення Землі. Перш за все, це торкнеться мешканців прибережних районів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»