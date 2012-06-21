Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Гольфстрім та інші течії Північної Атлантики почали сповільнюватися вже понад століття тому, а не в останні десятиліття, як вважали вчені досі. Як пише видання Nature Climate Change, якщо Гольфстрім та інші північноатлантичні течії зупиняться, то це призведе до серйозних змін клімату по всьому світу.

Як зазначив кліматолог Ніклас Бурс, на довготривале послаблення Атлантичної меридіональної циркуляції вказують відразу вісім ключових індикаторів стану Атлантичного океану. «"Судячи з усього, течії Північної Атлантики знаходяться в ослабленому стані вже більше ста років. Глобальний «конвеєр течій» почав втрачати стабільність вже дуже давно, і на сьогоднішній день він все стрімкіше наближається до колапсу», – сказав Бурс.

«онвеєр течій» – складна система пов'язаних глибинних потоків, які розподіляють воду по всьому Світовому океану. Робота конвеєра течій підтримується різницею в солоності і температури води в різних частинах океану – більш прісна і важка вода охолоджується біля полюсів, занурюється глибше в океан і прямує до екватора, де спливає, починаючи новий цикл.

«Атлантична меридіональна циркуляція сповільнилася не десять і не двадцять років тому, а як мінімум з 1880 року. Конвеєр течій стає все менш стабільним, і це загрожує дуже значними кліматичними змінами», – говорить Бурс.

Згідно з результатами дослідження Бурса, цей кругообіг втратив стабільність, система почала руйнуватися.

Кліматологи б'ють на сполох. За їхніми даними, подібне ослаблення «конвеєра течій» відбувалося близько 2,6 млн років тому, що спровокувало льодовиковий період. Вчені відзначили, що в останні кілька десятиліть уповільнення течій в Атлантиці посилився. Ймовірно, сталося це через стрімке танення льодовиків Арктики і Гренландії. Чим це обернеться для нашої планети, кліматологи поки до кінця не знають.