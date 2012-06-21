Державне агентство розвитку туризму України та американська технологічна компанія Google підписали меморандум про співпрацю, що передбачає спільну роботу над цифровою трансформацією туристичної галузі України. Про це повідомила глава агентства Мар’яна Олеськів на своїй сторінці у фейсбуці, передає УНІАН. Зокрема, сторони домовилися співпрацювати в таких напрямах: обмін досвідом щодо організації та реалізації програм туристичної сфери; організація та проведення семінарів, лекцій, тематичних досліджень; співпраця та допомога в різних туристичних заходах: обмін інформацією щодо участі у великих українських та міжнародних форумах; обмін досвідом у галузі впровадження інноваційних інформаційних технологій.

В агентстві переконані, що саме робота над діджиталізацією сприятиме залученню іноземного потоку туристів до країни.