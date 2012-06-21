У мережі з'явилися перші дані, згідно з якими можна чекати якнайшвидшого виходу найпершої версії новітнього Android 12. Йдеться про превью для розробників, яка в минулому році, наприклад, вийшла як раз у лютому.

Розпочалося все з того, що напередодні ввечері Google оновила додаток Android Beta Feedback, пише 9to5Google. З його допомогою розробники, які тестували бета-збірки Android 10 і Android 11, повідомляли пошуковому гігантові про ті чи інші помилки.

І ось вчора ті, хто не став видаляти зі своїх смартфонів клієнт додатки, отримали повідомлення про нові оновленні для нього. Інтернет-інсайдери заявляють, що це перша звісточка старту тестування Android 12, яке відбудеться вже найближчим часом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»