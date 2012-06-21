У рамках конференції для розробників Google I / O, яка стартувала в онлайн-режимі 18 травня, було представлено операційну систему Android 12. Компанія Google показала бета-версію програмної платформи, яка отримала перероблений дизайн інтерфейсу і низку нових функцій, в тому числі для підвищення конфіденційності призначених для користувача даних.

Розробники заявили, що нова версія Android зазнала наймасштабнішої зміни дизайну в історії. Оформлення поміняли всім іконкам і повідомленням. Колірну палітру змінили на пастельну, анімацію зробили більш плавною, а кнопки – більшими і круглими. Колір елементів інтерфейсу змінюється відповідно до шпалер. Це ключова особливість нового інтерфейсу. Система буде підбирати відтінки, щоб вони найкращим чином поєднувалися з вибраними користувачем шпалерами і один з одним. Ці відтінки застосовуються до кнопок, повзунків та інших елементів інтерфейсу, за рахунок чого створюється більш гармонійна картина.

З'явилися нові налаштування приватності: тепер при використанні камери або мікрофона відображатиметься зелений значок у правій частині екрана. Звук і відео можна буде відключити в швидких налаштуваннях, а замість точної геолокації – вказати приблизну. Фінальну версію Android 12 планують запустити восени 2021 року.

За даними американської корпорації, операційна система Android встановлена на 3 мільярдах активних пристроїв в усьому світі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»